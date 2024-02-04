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В НАТО начали обсуждать будущее без лидерства США

В НАТО начали обсуждать будущее без лидерства США

После начала военной операции России на Украине в НАТО заявили о новом единстве в блоке, однако немецкие чиновники начали обсуждать перспективы отношений США и Альянсом в случае возвращения к власти Дональда Трампа.

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