В НАТО начали обсуждать будущее без лидерства США

После начала военной операции России на Украине в НАТО заявили о новом единстве в блоке, однако немецкие чиновники начали обсуждать перспективы отношений США и Альянсом в случае возвращения к власти Дональда Трампа.
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