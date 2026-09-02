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Бензин вернулся на заправки столицы ХМАО в день визита «нефтегазовых генералов»

Бензин вернулся на заправки столицы ХМАО в день визита «нефтегазовых генералов»

Сегодня, в день проведения в Ханты-Мансийске закрытого совещания с участием руководства крупнейших вертикально интегрированных нефтяных компаний — в том числе представителей «Лукойла» и «Газпром нефти», — которое проходит в рамках традиционного отраслевого конкурса «Черное золото Югры», в столице ХМАО зафиксировано временное возобновление розничных продаж автомобильного топлива на большинстве сетевых АЗС.

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