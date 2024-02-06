Активисты объяснили свою позицию. София Ротару LEGION-MEDIAСофия Ротару последний раз приезжала в Россию в конце 2021 года.
Проявила неуважение: предавшую страну Софию Ротару лишат звания
Комментарии
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ВАРЯГ РУС
Это "название" ей до сиреневой пи*ды. Она финансирует бандеровцев как и ада роговцева, ани лорак и все бляди из виа гры и многия другие. Оно, что даёт? Бесплатный проезд на Крымских троллейбусах или бесплатный лежак на пляже? Лишить и "избушку" у моря ОТОБРАТЬ и сделать из неё профилакторий для детей с разными тяжёлыми заболеваниями. Пусть детишки на море посмотрят и поплещутся в нём.
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12 час.
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