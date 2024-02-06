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  • ВАРЯГ РУС
    Это "название" ей до сиреневой пи*ды. Она финансирует бандеровцев как и ада роговцева, ани лорак и все бляди из виа г...Проявила неуважен...
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Проявила неуважение: предавшую страну Софию Ротару лишат звания

Проявила неуважение: предавшую страну Софию Ротару лишат звания

Активисты объяснили свою позицию. София Ротару LEGION-MEDIAСофия Ротару последний раз приезжала в Россию в конце 2021 года.

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Комментарии
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ВАРЯГ РУС
Это &quot;название&quot; ей до сиреневой пи*ды. Она финансирует бандеровцев как и ада роговцева, ани лорак и все бляди из виа гры и многия другие. Оно, что даёт? Бесплатный проезд на Крымских троллейбусах или бесплатный лежак на пляже? Лишить и &quot;избушку&quot; у моря ОТОБРАТЬ и сделать из неё профилакторий для детей с разными тяжёлыми заболеваниями. Пусть детишки на море посмотрят и поплещутся в нём.
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