Проявила неуважение: предавшую страну Софию Ротару лишат звания

ВАРЯГ РУС

Это "название" ей до сиреневой пи*ды. Она финансирует бандеровцев как и ада роговцева, ани лорак и все бляди из виа гры и многия другие. Оно, что даёт? Бесплатный проезд на Крымских троллейбусах или бесплатный лежак на пляже? Лишить и "избушку" у моря ОТОБРАТЬ и сделать из неё профилакторий для детей с разными тяжёлыми заболеваниями. Пусть детишки на море посмотрят и поплещутся в нём.