The Jerusalem Post: Через воздушную кампанию Иран не победить

Пентагон обратился к внешним аналитикам с просьбой предложить креативные идеи по Ирану. Причина в том, что спустя более 180 дней войны, в ходе которой была проведена самая интенсивная американская воздушная кампания со времен Ирака-2003, военный потенциал Ирана не рухнул.
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