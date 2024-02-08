Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 810 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Петров
    Давно пораРоссельхознадзор ...
  • Betahon
    Хорошо, что чекисты еще в прошлом веке заложили резервный "Яндекс"- Rambler!Forbes: заседание...
  • Игорь Петров
    И, что?В Северной Ирланд...

Bloomberg: Россия продает нефтепродукты в Европу через Ливию в обход санкций

Bloomberg: Россия продает нефтепродукты в Европу через Ливию в обход санкций

Речь идет о поставках на 5 млрд долларов в год. Как отмечает агентство, эта схема была раскрыта благодаря задержанию небольшого ливийского танкера в водах Албании в сентябре 2022 годаОдним из основных направлений экспорта российской нефти после начала СВО стала Ливия, при этом она поставляет топливо в Европу, включая такие страны, как Италия, Испания, Франция и Мальта, пишет Bloomberg.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх