Bloomberg: Россия продает нефтепродукты в Европу через Ливию в обход санкций

Речь идет о поставках на 5 млрд долларов в год. Как отмечает агентство, эта схема была раскрыта благодаря задержанию небольшого ливийского танкера в водах Албании в сентябре 2022 годаОдним из основных направлений экспорта российской нефти после начала СВО стала Ливия, при этом она поставляет топливо в Европу, включая такие страны, как Италия, Испания, Франция и Мальта, пишет Bloomberg.