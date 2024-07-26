Россия предложила странам БРИКС сделать взаимные инвестиции и обмен технологиями более доступными

МОСКВА, 26 июля, ФедералПресс. В интересах БРИКС сегодня – сохранение и развитие кооперационных связей между бизнесом, расширение поставок продукции, создание условий для роста инвестиций и появления новых проектов в промышленности.
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