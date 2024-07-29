Литовская спортсменка Мейлутите вышла на заплыв Олимпиады под нейтральным флагом

Париж, 29 июля, 2024, 04:08 — ИА Регнум. Спортсменка Рута Мейлутите, выступающая за сборную Литвы, вышла на полуфинальный заплыв на дистанции 100 метров брассом под нейтральным флагом из-за ошибки организаторов Олимпийских игр — 2024 в Париже.
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