Среди самозанятых весной наиболее востребованы репетиторы, диетологи и фитнес-тренеры

Член совета московского отделения «Опоры России», основатель IT-платформы для самозанятых Павел Зюков на основе данных запросов сервиса «ЯЗАНЯТ» рассказал в беседе с RT о наиболее востребованных весной 2023 года специальностях для самозанятых.
Член совета московского отделения «Опоры России», основатель IT-платформы для самозанятых Павел Зюков на основе данных запросов сервиса «ЯЗАНЯТ» рассказал в беседе с RT о наиболее востребованных весной 2023 года специальностях для самозанятых.
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