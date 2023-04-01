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Среди самозанятых весной наиболее востребованы репетиторы, диетологи и фитнес-тренеры

Среди самозанятых весной наиболее востребованы репетиторы, диетологи и фитнес-тренеры

Член совета московского отделения «Опоры России», основатель IT-платформы для самозанятых Павел Зюков на основе данных запросов сервиса «ЯЗАНЯТ» рассказал в беседе с RT о наиболее востребованных весной 2023 года специальностях для самозанятых.

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