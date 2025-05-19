Беспилотные технологии стремительно развиваются в ходе конфликта на Украине. Некоторое время назад сообщалось об украинском проекте по установке дробовика на дрон, в рамках которого использовался оригинальный метод устранения отдачи.
Forbes: Легкие и эффективнее дробовики для дронов создали в России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СХ
Сергей Храмов
Под каждый дрон ВСУ, свой патрон от нашего Российского дрона. Для мавика подойдёт патрон 410 кал., под средний дрон патрон 32 кал., под тяжелый дрон 12 кал. С высоты зависания над дроном ВСУ от 3-8 метров гарантированное поражение. Для лучшей пробивной способности применять омедненые шарики для воздушки. Барабан с патронами надо крепить снизу дрона ровно по средине с амортизационной прокладкой и от отдачи дрон будет подпрыгивать вверх на 1-2 метра. РВСН
Ответить
20 час.
Свежие комментарии