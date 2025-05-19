Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Forbes: Легкие и эффективнее дробовики для дронов создали в России

Forbes: Легкие и эффективнее дробовики для дронов создали в России

Беспилотные технологии стремительно развиваются в ходе конфликта на Украине. Некоторое время назад сообщалось об украинском проекте по установке дробовика на дрон, в рамках которого использовался оригинальный метод устранения отдачи.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Под каждый дрон ВСУ, свой патрон от нашего Российского дрона. Для мавика подойдёт патрон 410 кал., под средний дрон патрон 32 кал., под тяжелый дрон 12 кал. С высоты зависания над дроном ВСУ от 3-8 метров гарантированное поражение. Для лучшей пробивной способности применять омедненые шарики для воздушки. Барабан с патронами надо крепить снизу дрона ровно по средине с амортизационной прокладкой и от отдачи дрон будет подпрыгивать вверх на 1-2 метра. РВСН
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