СХ

Сергей Храмов

Под каждый дрон ВСУ, свой патрон от нашего Российского дрона. Для мавика подойдёт патрон 410 кал., под средний дрон патрон 32 кал., под тяжелый дрон 12 кал. С высоты зависания над дроном ВСУ от 3-8 метров гарантированное поражение. Для лучшей пробивной способности применять омедненые шарики для воздушки. Барабан с патронами надо крепить снизу дрона ровно по средине с амортизационной прокладкой и от отдачи дрон будет подпрыгивать вверх на 1-2 метра. РВСН