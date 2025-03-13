Спасение от стресса: какие способы помогают быстро снять нервное напряжение

Владеть приемами, позволяющими быстро успокоиться в стрессовой ситуации, полезно всем. Иногда стресс накатывает внезапно, и нужно быстро взять себя в руки, чтобы не допустить эмоционального срыва или паники.
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