ВСУ пошли в новое наступление. Согласовано с Трампом?

Каналы военкоров утром в воскресенье сообщают о новой попытке наступления украинской армии в Курской области – задействована бронетехника с тралами разминирования и эффективные системы РЭБ, по российским позициям наносятся удары НАТОскими РСЗО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии