Следственный комитет отказался привлекать Собчак к уголовной ответственности за фейки

Сотрудник Следственного комитета Российской Федерации рассказал, что СК отказался возбуждать уголовное дело в отношении журналистки Ксении Собчак по материалам полиции, усмотревшей в ее действиях распространение фейков о государственной власти.
Сотрудник Следственного комитета Российской Федерации рассказал, что СК отказался возбуждать уголовное дело в отношении журналистки Ксении Собчак по материалам полиции, усмотревшей в ее действиях распространение фейков о государственной власти.
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