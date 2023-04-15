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Следственный комитет отказался привлекать Собчак к уголовной ответственности за фейки

Следственный комитет отказался привлекать Собчак к уголовной ответственности за фейки

Сотрудник Следственного комитета Российской Федерации рассказал, что СК отказался возбуждать уголовное дело в отношении журналистки Ксении Собчак по материалам полиции, усмотревшей в ее действиях распространение фейков о государственной власти.

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