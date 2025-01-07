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Мантуров и Хуснуллин исполнили желания детей в рамках акции «Елка желаний»

Мантуров и Хуснуллин исполнили желания детей в рамках акции «Елка желаний»

Первый вице-премьер России Денис Мантуров и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин исполнили желания 17-летнего Михаила Лозянова и 11-летнего Никиты в рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».

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