Мантуров и Хуснуллин исполнили желания детей в рамках акции «Елка желаний»

Первый вице-премьер России Денис Мантуров и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин исполнили желания 17-летнего Михаила Лозянова и 11-летнего Никиты в рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии