Главный тренер «Урала» Сергей Юран объявил о целях команды после поражения в первом туре Первой лиги

Главный тренер футбольного клуба «Урал» Сергей Юран в ходе пресс-конференции после матча первого тура Первой лиги, в котором его команда уступила московскому «Торпедо» со счётом 0:1, сделал резкое заявление о предстоящих задачах на сезон.