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Регионы России

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Главный тренер «Урала» Сергей Юран объявил о целях команды после поражения в первом туре Первой лиги

Главный тренер «Урала» Сергей Юран объявил о целях команды после поражения в первом туре Первой лиги

Главный тренер футбольного клуба «Урал» Сергей Юран в ходе пресс-конференции после матча первого тура Первой лиги, в котором его команда уступила московскому «Торпедо» со счётом 0:1, сделал резкое заявление о предстоящих задачах на сезон.

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