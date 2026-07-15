Главный тренер «Урала» Сергей Юран объявил о целях команды после поражения в первом туре Первой лиги

Главный тренер футбольного клуба «Урал» Сергей Юран в ходе пресс-конференции после матча первого тура Первой лиги, в котором его команда уступила московскому «Торпедо» со счётом 0:1, сделал резкое заявление о предстоящих задачах на сезон.
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