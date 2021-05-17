Неспешный разговор

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Какие вещи можно было купить на среднюю зарплату при Брежневе

Какие вещи можно было купить на среднюю зарплату при Брежневе

По поводу жизни в СССР у нас сегодня существуют лишь две точки зрения: это было прекрасно, и это было ужасно.

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Бендер Задунайский
Слава СССР !
Стасян Рыбалкин
Автор не в теме. При Брежневе - Булка хлеба 2 сорт 16 коп, а не кг, сахар 78 коп нерафинированный, 84 рафинированый, 98 настоящий рафинад. мука 1 сорт 24 коп, высший 42, картошка 16 коп (это госцена 2 пояса), банка кофе (он был разный) от1р.20 до 2 рублей, при раннем Брежневе водка была 3.12 а при позднем 4.12, последний раз по 3.62 видел в 1978 году. и квартплата с электричеством, отоплением, гвс и хвс с канализацией, дворником , сбором мусора и мытьем подъездов по праздникам за трешку (которая сама по себе ничего не стоила для хозяина) около 12 рублей. Плюс бесплатные кружки и спорт. секции для детей, в которых тоже бесплатно выдавали все необходимое, поездка ребенка в лагерь от бесплатно для бедных до 10р. почти для всех. Ну и т.д.
Стасян Рыбалкин
А так же автор не коснулся вопросов- проезд в общественном транспорте- автобус, метро 5 коп, троллейбус- 4, трамвай 3; стоимости бензина, автомобилей, мотоциклов, велосипедов, лодок, мебели, стройматериалов, посуды и т.д и т.п. И туалеты в общественных местах были БЕСПЛАТНЫЕ и БЫЛИ (про качество промолчу)!!! Просто не надо сравнивать тогда и сейчас в виде цены на билет в кино (детский 10 коп, в сельской местности 5 коп, взрослый от 25 до 70 коп), а сравните лучше в виде цены на билет в будущее, с учетом нравственности и кругозора...
Александр Полонский
+ком. услуги-авиа и ж.д перевозки-всё стоило копейки.
Vladimir Shteinberg
Вы столько наврали ,уму не постижимо, если не знаете то не беритесь позорить самих-себя.

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