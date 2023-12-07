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«Собачье дело»: Зоозащитница Саломатова заявила, что не загораживала въезд в приют

«Собачье дело»: Зоозащитница Саломатова заявила, что не загораживала въезд в приют

На заседании суда по делу об организации несанкционированного митинга, обвиняемая зоозащитница Марина Саломатова заявила, что не загораживала въезд в приют для животных 3 декабря, сообщает корреспондент ZAB.

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