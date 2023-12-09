Праздник иконы «Знамение» 10 декабря: Богородица в молитвах и поздравлениях Елена Галицкая10 декабря в православном мире отмечается праздник иконы Богородицы «Знамение», который стал результатом спасения новгородцев архиепископом Илией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии