Ученики некоторых школ в Коми останутся дома после каникул из-за внебольничной пневмонии

СЫКТЫВКАР, 2 ноября, ФедералПресс. В некоторых школах Сыктывкара сдвигается начало второй четверти. В местной администрации уточнили, что в разных образовательных учреждениях карантин по внебольничной пневмонии объявляли в разные сроки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии