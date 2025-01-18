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Кража из румынской больницы

Кража из румынской больницы

Гений про злодейства А что за странная новость пришла к нам из Румынии? Я прочитала, что "мужчина украл из морга три ампутированных ноги".

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Вячеслав Денисов
Что делать- что делать...  Холодец хотел сварить!
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