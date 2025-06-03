Лучшие Анекдоты из Питера за 03.06.2025

***** НАБОР НАСТОЯЩЕГО ПЕТЕРБУРЖЦА: - зонтик; - запасной зонтик; - зонтик, который сломался, но выбросить жаль, надо починить, а то вдруг первые два сломаются - и тогда придётся мокнуть под дождём без зонтика.
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