Трамп: Илон Маск останется в правительстве США столько, сколько возможно

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении сохранять Илона Маска на правительственном посту как можно дольше, подчеркнув важность его умственных способностей и текущих обязательств перед успешными компаниями.
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