В Челябинской области столкнулись два электровоза

Два электровоза столкнулись в Карталах. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, авария произошла сегодня, 18 марта, в 2:50 на 38 тракционном пути эксплуатационного локомотивного депо Карталы.
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