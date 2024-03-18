В Челябинской области столкнулись два электровоза

Два электровоза столкнулись в Карталах. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, авария произошла сегодня, 18 марта, в 2:50 на 38 тракционном пути эксплуатационного локомотивного депо Карталы.