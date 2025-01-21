Маск после инаугурации Трампа показал жест, похожий на нацистское приветствие

Американский миллиардер и соруководитель Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск в ходе выступления по случаю инаугурации президента США Дональда Трампа, дважды сделал жест, похожий нацистское приветствие.
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