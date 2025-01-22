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Минэнерго и Минтранс обсудят субсидии на экспорт угля на запад

Минэнерго и Минтранс обсудят субсидии на экспорт угля на запад

Минэнерго совместно с Минтрансом и РЖД разрабатывают меры поддержки угледобывающих компаний для увеличения экспорта на запад.

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