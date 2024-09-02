Неспешный разговор
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Неспешный разговор

21 349 подписчиков

Ю.Подоляка. (Сумский)

Ю.Подоляка. (Сумский)

Игорь Мамашвили   .

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Комментарии
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В
Воробей
Нет. Я согласился с определением Подоляки Бандеры как утописта потому, что это совпадает с тем, что я знаю про Бандеру из разных источников. Подоляка просто помог мне выкристализовать мою категоризацию Бандеры. Я не могу согласиться с Вашим применением термина &quot;фашизм&quot; в этой теме потому, что тут уместен термин &quot;нацизм&quot;. А &quot;фашистов&quot;, которые собственно итальянские, ещё к Германии какие-то неграмотные люди прилепили в СССР. Сейчас та же ошибка механически просто повторяется. Ваше мнение &quot;шизанутые графоманы (смею так утверждать, посмотрев Ваши комментарии на других сайтах)&quot; я уважаю, но с ним не согласен, с Вашего разрешения. К чему Вы упомянули Статья 354.1 УК РФ я не понял.
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2 час.
Людмила Фирстова
Статьей 354.1 УК РФ за публичную реабилитацию нацизма, в зависимости от конкретных от конкретных обстоятельств совершенного преступления, предусмотрено наказание от штрафа в размере до трех миллионов рублей до лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
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2 час.
В
Воробей
Благодарю.
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2 час.

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