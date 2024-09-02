Ю.Подоляка. (Сумский)

В

Воробей

Нет. Я согласился с определением Подоляки Бандеры как утописта потому, что это совпадает с тем, что я знаю про Бандеру из разных источников. Подоляка просто помог мне выкристализовать мою категоризацию Бандеры. Я не могу согласиться с Вашим применением термина "фашизм" в этой теме потому, что тут уместен термин "нацизм". А "фашистов", которые собственно итальянские, ещё к Германии какие-то неграмотные люди прилепили в СССР. Сейчас та же ошибка механически просто повторяется. Ваше мнение "шизанутые графоманы (смею так утверждать, посмотрев Ваши комментарии на других сайтах)" я уважаю, но с ним не согласен, с Вашего разрешения. К чему Вы упомянули Статья 354.1 УК РФ я не понял.