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Мировое обозрение

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Россия – Латинская Америка: о влиянии геополитики на экономические взаимосвязи

Россия – Латинская Америка: о влиянии геополитики на экономические взаимосвязи

«Товарооборот России и Латинской Америки за последние пять лет прибавил 25%; в 2,3 раза вырос российский экспорт», – такие данные привёл в своём выступлении на межпарламентском форуме «Россия – Латинская Америка» президент РФ Владимир Путин.

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