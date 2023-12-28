В Москве по делу Фургала заочно арестовали бизнесмена Тимофеева

Басманный суд Москвы заочно арестовал обвиняемого в соучастии в убийстве бизнесмена из Хабаровска Евгения Зори в 2004 году, за которое был осужден бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал, сообщает РИА Новости.
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