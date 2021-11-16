Происшествия

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В Перми школьник задержал грабителя по горячим следам

16-летний Егор Новиков прогуливался с матерью в Кировском районе. Подросток увидел, как на улице на одну из прохожих напал мужчина и отобрал у нее телефон.

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