If you're an R.J. Decker fan who needs more TV shows with a similar sense of humor and style, look no further than these five crime series.
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