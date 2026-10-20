Новые правила: с 1 января 2027 года детям до 14 лет понадобится свой загранпаспорт для путешествий за границуС 1 января 2027 года детям до 14 лет нужен будет свой загранпаспорт для выезда за границу.
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