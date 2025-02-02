Главный риелтор РФ раскрыл, что заставит россиян покупать квартиры в 2025 году

2025 год начался непросто для российского рынка недвижимости. Высокие ставки по жилищным кредитам останутся надолго, к таким реалиям придется адаптироваться как покупателям, так и продавцам, рассказал президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин, передает NEWS.