Главный риелтор РФ раскрыл, что заставит россиян покупать квартиры в 2025 году

2025 год начался непросто для российского рынка недвижимости. Высокие ставки по жилищным кредитам останутся надолго, к таким реалиям придется адаптироваться как покупателям, так и продавцам, рассказал президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин, передает NEWS.
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