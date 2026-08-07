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Крымская газета

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Прибалтика против кириллицы, карта Африки от ИИ и увольнение воспитателей в Эстонии: информационный хит-парад

Прибалтика против кириллицы, карта Африки от ИИ и увольнение воспитателей в Эстонии: информационный хит-парад

Слово РЕДАКТОРА Главные герои информационного хит-парада #всё_как_есть – чиновники, которые нашли самые «неотложные» проблемы: буквы на табличках, расположение стран на карте и памятники, давно ставшие частью истории.

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