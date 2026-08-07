Прибалтика против кириллицы, карта Африки от ИИ и увольнение воспитателей в Эстонии: информационный хит-парад

Слово РЕДАКТОРА Главные герои информационного хит-парада #всё_как_есть – чиновники, которые нашли самые «неотложные» проблемы: буквы на табличках, расположение стран на карте и памятники, давно ставшие частью истории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии