Арестович: власти Украины используют украинский язык как политический проект

Украинские власти используют украинский язык как политический проект. Бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович* сравнил способы его реализации с «оруэллской фермой», сообщило РИА «Новости».
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