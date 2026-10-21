В интервью с издателем «Сноба» Мариной Геворкян ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич объясняет, в чем настоящая ценность университета для студентов, зачем абитуриентам лагеря и «лыжные трассы» вместо ранней специализации, как Центральный телеграф стал кампусом и зачем техническому образованию философия и дизайн.
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