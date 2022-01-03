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Почему амиши так долго живут

Почему амиши так долго живут

Средняя продолжительность жизни амишей — около 72 лет. Это на шесть лет меньше, чем у обычных американцев, которые ездят на автомобилях, пользуются продвинутой техникой и наслаждаются пусть дорогим, но всё же современным медицинским обслуживанием.

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