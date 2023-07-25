Удары возмездия по украинским портам продолжатся до капитуляции Одессы

Евгений Маркович

афтар - жертва ЕГЭ! И модераторы, пропустившие такое название статьи, такие же болваны. Капитуаляция - договор между воюющими сторонами, то есть государствами или союзами (коалициями итп) государств. Город не является государством (исключение - Люксембург) и ни как не может подписывать какие то либо договора.