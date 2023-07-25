Несбиваемые «Ониксы» подняли мировые цены на зерно и на российское оружие Константин Ольшанский Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Российские удары возмездия по черноморским портам Украины лишат ВСУ возможности диверсий в Крыму и на южном побережье Херсонской области (в том числе на Кинбурнской косе).
Удары возмездия по украинским портам продолжатся до капитуляции Одессы
Комментарии
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Катерина
Вот именно...
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5 час.
Евгений Маркович
афтар - жертва ЕГЭ! И модераторы, пропустившие такое название статьи, такие же болваны. Капитуаляция - договор между воюющими сторонами, то есть государствами или союзами (коалициями итп) государств. Город не является государством (исключение - Люксембург) и ни как не может подписывать какие то либо договора.
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2 час.
ВК
Василий Коликов
Почему до капитуляции Одессы? До капитуляции киевского режима - кто бы его ни возглавлял. А зельку- НА КОЛ!!
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1 час.
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