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Bacardi прекратила поставки джина Bombay Sapphire и водки Grey Goose в РФ

Bacardi прекратила поставки джина Bombay Sapphire и водки Grey Goose в РФ

Global Look Press/Michele Molinari/Danita Delimont Единственная оставшаяся в России транснациональная алкогольная компания Bacardi Limited прекратила поставки в Россию водки Grey Goose и джина Bombay Sapphire, сообщили в РБК.

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
Как  же так? Ну почему опять нас. Мы же этого не переживем. Они,что всеръез считают,что Россию этим можно напугать. Про существование этих &quot;божественных&quot; напитков большинство россиян даже не знали.Мы поддержим отечественного производителя.Правда он этого не ценит.В очередной раз повысилл вчера отпускную цену крепкого алкоголя.
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