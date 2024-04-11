Bacardi прекратила поставки джина Bombay Sapphire и водки Grey Goose в РФ

Global Look Press/Michele Molinari/Danita Delimont Единственная оставшаяся в России транснациональная алкогольная компания Bacardi Limited прекратила поставки в Россию водки Grey Goose и джина Bombay Sapphire, сообщили в РБК.
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