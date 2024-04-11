Bacardi прекратила поставки джина Bombay Sapphire и водки Grey Goose в РФ

Виктор Тимошевский

Как же так? Ну почему опять нас. Мы же этого не переживем. Они,что всеръез считают,что Россию этим можно напугать. Про существование этих "божественных" напитков большинство россиян даже не знали.Мы поддержим отечественного производителя.Правда он этого не ценит.В очередной раз повысилл вчера отпускную цену крепкого алкоголя.