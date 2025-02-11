WSJ: Маск хочет купить OpenAI за $97,4 млрд

Руководитель департамента по повышению эффективности правительства США, миллиардер Илон Маск во главе группы инвесторов предложил $97,4 млрд за приобретение некоммерческой организации, имеющей контрольный пакет акций компании OpenAI, разработчика ChatGPT и другой высокотехнологической продукции в сфере искусственного интеллекта.