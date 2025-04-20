Киевская власть вернулась к своему привычному методу борьбы против Русского мира. На несколько десятков российских граждан, включая 20 деятелей спорта, культуры и известных певцов украинский Совет национальной безопасности и обороны решил наложить санкции.
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