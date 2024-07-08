Сибиряк заживо сжег отказавшегося уходить из гостей знакомого

Житель Ачинска поджег приятеля, когда тот отказался уходить из его дома. Пострадавший умер в больнице от обширных ожогов, подозреваемого задержали, рассказали в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю.
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