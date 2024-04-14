МИД РФ призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности

МИД РФ призвал все вовлеченные стороны в конфликт на Ближнем Востоке к сдержанности.Ведомство выразило надежду, что региональные государства будут решать имеющиеся проблемы политико-дипломатическими средствами.
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