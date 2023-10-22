Эксперт подсказала, как без труда спасти упавший в воду телефон

Смартфон, который упал в воду, вполне возможно спасти. Для этого нужно выполнить всего несколько простых действий, о которых в интервью РИА Новости рассказала Наталья ГолицынаПо словам экспертов, именно осенью растёт число обращений в сервисные центры из-за промокшего смартфона.