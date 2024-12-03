Public Health Wales: ранние симптомы рака полости рта можно спутать с безобидным заболеванием

Изъязвления и кандидоз во рту могут быть признаками гораздо более грозной болезни.Симптомы рака полости рта можно спутать с кандидозом или изъязвлениями во рту, сообщил профессор медицины Пол Броклхерст в интервью изданию Public Health Wales.
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