«Магнитный» фунт: GBP притягивает инвесторов. Сетка прогнозов

В последнее время британская валюта вызывает активный интерес у большинства инвесторов. Причинами такой популярности эксперты считают усталость от излишней волатильности доллара и относительно стабильную геополитическую ситуацию в Великобритании.
В последнее время британская валюта вызывает активный интерес у большинства инвесторов. Причинами такой популярности эксперты считают усталость от излишней волатильности доллара и относительно стабильную геополитическую ситуацию в Великобритании.
Свежие комментарии