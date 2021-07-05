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«Магнитный» фунт: GBP притягивает инвесторов. Сетка прогнозов

«Магнитный» фунт: GBP притягивает инвесторов. Сетка прогнозов

В последнее время британская валюта вызывает активный интерес у большинства инвесторов. Причинами такой популярности эксперты считают усталость от излишней волатильности доллара и относительно стабильную геополитическую ситуацию в Великобритании.

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