Город-призрак. Американцев шокировала поездка в Белгород

Журналисты CNN сняли репортаж в Белгороде и назвали его «городом-призраком», пишет издание «Бел.Ру». Американцы обратили внимание на пустынные улицы, закрытые магазины, поврежденные здания и воронки от ракетных ударов.
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