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Когда припухлость у ребёнка – не просто усталость: как отличить опасный отёк от безобидного

Когда припухлость у ребёнка – не просто усталость: как отличить опасный отёк от безобидного

Родители часто замечают у детей отёки, но не всегда понимают, насколько это серьёзно. Припухлость может оказаться как безвредной реакцией на укус насекомого или сильную жару, так и тревожным звоночком о сбоях в работе почек или сердца.

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