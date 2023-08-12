Бавария — РБ Лейпциг: прогноз на матч 12.08.2023, Суперкубок Германии

Начало сезона в Бундеслиге, и «Бавария» в очередной раз борется за Суперкубок Германии. Дело привычное, уже понемногу начинает подрастать целое поколение, которое и не знает, как это бывает — чемпион Германии, и вдруг команда не из Мюнхена.
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