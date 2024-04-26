В Красноярске двое членов ОПГ Малиновского получили условный срок

Двое участников ОПГ Малиновского оказались на свободе. Железнодорожный районный суд вынес Никите Буянову и Руслану Харитонову по 2,5 года лишения свободы с условным испытательным сроком в три года, об этом стало известно с сайта красноярских судов.
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