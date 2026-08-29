Китайская ракета Long March 6C разрушилась на орбите спустя два дня после запуска спутников

LeoLabs зафиксировала фрагментацию второй ступени китайской ракеты Long March 6C Верхняя ступень китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-6C» (Long March 6C) разрушилась на низкой околоземной орбите менее чем через двое суток после успешного запуска семи спутников.
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