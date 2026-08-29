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Китайская ракета Long March 6C разрушилась на орбите спустя два дня после запуска спутников

Китайская ракета Long March 6C разрушилась на орбите спустя два дня после запуска спутников

LeoLabs зафиксировала фрагментацию второй ступени китайской ракеты Long March 6C Верхняя ступень китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-6C» (Long March 6C) разрушилась на низкой околоземной орбите менее чем через двое суток после успешного запуска семи спутников.

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