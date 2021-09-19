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В Индонезии ликвидировали самого разыскиваемого террориста страны

В Индонезии ликвидировали самого разыскиваемого террориста страны

Самый разыскиваемый террорист Индонезии Али Калора, связанный с группировкой «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России), был убит 18 сентября в перестрелки во время широкомасштабной контртеррористической кампании.

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